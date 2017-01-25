過年開運走春 故宮推穿越時空之旅

《我的故宮欣賞書》精選七大類、三十六項故宮寶物之兒童書。(時藝多媒體提供)

新年走春何處最應景？國立故宮博物院過年期間推出「酉年大吉-畫雞名品」，精選17件名家畫雞主題畫，因「雞」與「吉」發音相近，古人常以雞的形象表示吉慶，另有「書畫家的幽默感」以及故宮兒童學藝中心「古地圖的秘密」、「清明上河圖小旅行」等適合親子共賞的特展，邀您過年走春看國寶，越看越開運。

開運走春篇 群雞報喜

2017年適逢雞年，國立故宮博物院以雞年生肖為主題，推出「酉年大吉-畫雞名品」特展，精選17件經典畫雞主題名畫，包含筆法工謹細膩的明宣宗〈畫子母雞圖〉；風格清新秀雅的清代居巢之〈菊下雞雛〉；明朝沈周用筆簡要的〈雞〉等精彩名作集結一堂，感受濃濃的年味。想將好運帶回家，可至故宮附設博物館商店，挑選雞年開運商品，例如高還原呈現明 成化〈鬥彩雞缸杯〉的「仿故宮鬥彩雞缸杯」，帶你喝仙氣、招喜氣；或是「錦春圖靠墊套」，為郎世寧所繪山澗溪流，兩隻錦雞棲立湖石上，石旁雜卉、綠竹、靈芝叢生，寓意「春光似錦」的吉語。

「仿故宮鬥彩雞缸杯」高還原呈現明 成化〈鬥彩雞缸杯〉。(時藝多媒體提供)

歡樂賀歲篇 古人搞笑

故宮開春同時推出「書畫家的幽默感」特展，精選10幅古代文人少見的幽默作品，像是清朝〈豐綏先兆圖〉中，鍾馗拿下烏帽攬鏡自照，面容貌醜，連自己照鏡時也不免訝異；清華喦的〈蜂虎〉，畫作裡老虎露出遇蜂來襲躲避不及，顛覆了平時威風凜凜的形象。幽默逗趣的主題總是受大眾喜愛，故宮文創商品同樣以逗趣又實用的商品最為熱銷，包括能一秒變唐朝仕女的「墜馬髻頸枕」、「兵器環保筷」以及「封條行李束帶」等話題性最高。

「封條行李束帶」，功能古今融合。(時藝多媒體提供)

故宮將郎世寧名畫〈錦春圖〉作成靠墊套。(時藝多媒體提供)

親子共樂篇 穿越時空

春節連假不必遠行，穿越時空就可以。故宮兒童學藝中心推出「古地圖的秘密」，一窺三百多年前人們眼中的世界和台灣樣貌。另「清明上河圖小旅行」邀請大小朋友發揮想像力，穿越到〈清院本清明上河圖〉中，大玩古城市冒險。想要讓小朋友更輕鬆認識故宮文物，故宮出版品《我的故宮欣賞書》以兒童的語言、逗趣的配圖，讓小朋友可以自由穿梭在紙上故宮。意猶未盡者，還可至故宮附設博物館商店，選購國寶衍生文具用品，讓孩子耳濡目染，培養對歷史文化的知識、興趣和藝術鑑賞眼光。商品詳情可至「故宮精品網路商城」查詢；或洽：(02)2883-6887。

(中時電子報)