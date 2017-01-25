掛羊頭賣狗肉 彩券行暗營地下簽賭

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桃園市觀音區大觀路某彩券行自去年1月起以合法掩護非法方式，暗中經營香港六合彩、台彩大樂透及今彩539網路簽注，為躲避警方查緝，該彩券行僅接受熟客簽賭，昨（24日）天遭新北市警海山分局查獲。

海山分局偵查隊日前接獲檢舉，經長期蒐證，昨晚前往桃園將負責人洪姓女子及官姓女店員查緝到案，當場起獲簽注單、對帳單等證物。

洪女坦承自去年1月起經營地下簽注，雇用官女收取賭資、簽注及對帳。偵訊後，警方以賭博罪嫌將洪、官2女移送法辦。

(中時)