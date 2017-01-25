洪曉蕾有新歡甜曬比基尼 王世均忙賺錢嘆滿足

洪曉蕾曬比基尼辣照。（圖／取自洪曉蕾臉書）

王世均近來忙工作。（圖／取自王世均臉書）

王世均、洪曉蕾去年離婚。（圖／中時資料照片）

名模洪曉蕾去年7月離婚，結束與王世均長達10年被封「驚世夫妻」的婚姻，昨(25日)爆出洪曉蕾有新任護花使者，年齡約50歲、外型斯文，洪曉蕾也沒否認，表示兩人還在朋友階段，稍早她則在臉書分享帛琉度假辣照，可見她穿上粉紅比基尼，露出燦爛甜笑，充滿戀愛般的好氣色。

去年7月洪曉蕾、王世均簽字離婚，打趣自嘲「驚世夫妻」總算上演完結篇，而洪曉蕾恢復單身後身價不減反增，其中又以一位50歲的斯文熟男追求最積極，最近洪曉蕾與恩師洪偉明等人到帛琉度假，斯文男也開口想跟，但被女方以「家族旅遊」為由婉拒。

而相對於洪曉蕾離婚後桃花旺、生活愜意，王世均近來則為賺錢忙到沒日沒夜，22日他分享與小孩聚餐照片，透露：「每天趕包貨出貨，忙到沒有白天黑夜，但，還是得找出時間陪陪兩寶。雖然今天選的食物不優，可是我們都很滿足，辛苦全不見了，幸福是自找的。」隔天王世均再分享年節將至，鮑魚訂單多，他也親力親為加入補貨工作，顯示生活重心全落在工作與小孩身上。

(中時電子報)