年菜送暖 嘉縣府員工擔任1日志工

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春節前夕，嘉義縣政府400多位員工今天將1500份愛心年菜親自送給邊緣戶，關懷弱勢家庭，嘉義縣長張花冠不但當志工送年菜，還探視因家庭遭逢變故而安置在安仁家園小朋友。

嘉義縣政府連續5年召募員工擔任1日志工，以實際行動關懷弱勢家庭，1500份由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮和半天岩紫雲寺捐贈的愛心年菜，今天在張花冠號召下，從縣府前出發前往18鄉鎮市的邊緣戶。

張花冠表示，冷氣團一波接一波，天氣冷颼颼，但縣府員工都有著一顆火熱的心，將愛傳播到需要關懷的角落。

「年菜送暖、溫馨我嘉，1日志工關懷到家」由嘉義縣慈善團體聯合協會承辦，希望平日埋頭公務的縣府員工，可以走出辦公室親身感受弱勢民眾生活的艱辛，以實際行動傳播關懷與愛。

張花冠在愛心年菜隊伍出發前，特別頒發地藏庵董事長黃俊森、新港奉天宮董事長何達煌、朴子配天宮董事長黃清田和紫雲寺董事長劉敬忠感謝狀，感謝宮廟寒冬送溫情，響應善行。

隨後，張花冠在社會局長楊健人等人陪同下，以志工身分分別前往朴子市和六腳鄉，探視邊緣戶及被安置的小朋友，發送年菜、紅包，還幫邊緣戶張貼「嘉吉年年」春聯，祝福大人小孩新的1年大吉大利，健健康康長大。1060125

(中央社)