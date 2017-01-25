澳網青少女單打 梁恩碩直落二晉8強

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台灣網球小將梁恩碩今天在澳洲公開賽（Australian Open）青少女單打賽事，以直落二的盤數擊敗對手，成功闖進8強。

這場比賽開賽後，梁恩碩率先突破俄羅斯選手蘭舍爾（Sofya Lansere）發球局，盤中雖遭對手緊咬，但她仍以6比4拿下首盤。

次盤在雙方互相攻破對手發球局的情況下，讓戰情持續膠著，但梁恩碩在盤末成功破發成為關鍵，最後再以7比5收下勝利。

終場梁恩碩就以6比4、7比5擊敗對手，成功晉級8強。

名列大會男單第2種子的台灣選手許育修則是不幸以3比6、2比6遭匈牙利選手皮洛斯（Zsombor Piros）以直落二擊落，無緣晉級8強。1060125

(中央社)