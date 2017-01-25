陸連10年 全球最大黃金生產國

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大陸的中國黃金協會今天公布，中國大陸連續10年為全球最大黃金生產國，連續4年為世界第一黃金消費國。

中新社報導，據統計，中國大陸2016年累計生產黃金453.486噸，與2015年同期相比，增產3.434噸，年增0.76%。

大陸2016年黃金消費量975.38噸，與2015年同比下降6.74%。

雖然黃金首飾消費因整體消費市場疲弱而出現大幅下滑，但實金投資表現搶眼，金條和金幣消費大幅增加，合計成長近30%。1060125

(中央社)