沉默浪景台中拍攝 普里亞沱讚水池完善
導演馬丁史柯西斯「沉默」全片在台拍攝，片中有許多場面都是在台中人造浪池拍攝，攝影羅德里哥．普里亞沱(Rodrigo Prieto)表示，水池當初規劃很完善，感謝導演李安團隊。
第89屆奧斯卡金像獎昨晚公布入圍名單，其中以「沉默」入圍最佳攝影的攝影師羅德里哥‧普里亞沱(Rodrigo Prieto)，今天來台辦講座。
墨西哥籍的普里亞沱，掌鏡過許多叫好叫座的作品，包含「亞果出任務」、「色，戒」、「華爾街之狼」、「斷背山」及「火線交錯」等，2006年普里亞沱曾以導演李安「斷背山」獲得奧斯卡提名，期望這次能以「沈默」拿獎。
「沉默」片中有許多教士搭船渡海，以及農民被吊在十字架上被浪打的畫面，都是在台中水湳人造浪池拍攝，普里亞沱說，這都得感謝李安的團隊，「水池在規劃時就很完善」。之後這座人造浪池也會移至霧峰的「中台灣影視基地」。
問到與台灣團隊合作感覺，普里亞沱大讚台灣工作人員專業，「台灣團隊會嘗試做到所有事情，有種『準備好了、放馬過來』的感覺」。
提到與李安合作的感覺，普里亞沱表示，尊重李安、非常享受與他一起工作，「以前對台灣的印象就是李安」。
他也分析李安與馬丁史柯西斯的不同執導風格，「如果我選擇的鏡頭有傳達出史柯西斯要的感覺，他就會讓我發揮。但李安會想看攝影機的觀景窗，告訴我要從這個窗簷拍到那個窗簷，很注重細節」。1060125
(中央社)
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