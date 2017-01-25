機捷試乘遇地震 減速慢行3秒

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機場捷運即將在年後通車，媒體今天試乘，回程在接近A6泰山貴和站時，因東部外海發生芮氏規模4.8地震，列車慢行約2至3秒，隨後恢復正常速度。

地震發生時，機捷車廂立即廣播因遇地震，減速行駛，大約有2至3秒是接近停駛的極慢速度，但很快又恢復正常。1060125

(中央社)