許佑誠捐書及善款 鼓勵腦麻天使

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嘉義市長涂醒哲今天代表「大飯店小實習生」一書作者許佑誠捐書，將書本及善款捐贈給腦性麻痺協會，希望帶給腦麻天使們最大的鼓勵。

涂醒哲表示，「大飯店小實習生」是許佑誠坐著輪椅參訪世界13個城市，從輪椅的高度記錄對各飯店的觀察，書中也記錄他自己的奮鬥歷程，期盼以自身經驗鼓勵讀者。

他說，許佑誠自幼承受辛苦的復健，父母也經歷許多教養過程的困難與辛酸，但許佑誠勇於追求夢想，為了自己經營旅館而出國參訪學習。

涂醒哲指出，許佑誠因早產造成腦麻，儘管經歷無數次的手術與復健，臉上永遠掛著笑容，希望透過這本書能把他的笑容與鼓勵帶給大家。

許佑誠去年12月到嘉義市「夢想講堂」演講，分享如何將困境轉換成順境，並捐出講師費與交通費，同時捐出40本「大飯店小實習生」給腦麻協會。1060125

(中央社)