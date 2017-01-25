許佑誠捐書及善款 鼓勵腦麻天使
嘉義市長涂醒哲今天代表「大飯店小實習生」一書作者許佑誠捐書，將書本及善款捐贈給腦性麻痺協會，希望帶給腦麻天使們最大的鼓勵。
涂醒哲表示，「大飯店小實習生」是許佑誠坐著輪椅參訪世界13個城市，從輪椅的高度記錄對各飯店的觀察，書中也記錄他自己的奮鬥歷程，期盼以自身經驗鼓勵讀者。
他說，許佑誠自幼承受辛苦的復健，父母也經歷許多教養過程的困難與辛酸，但許佑誠勇於追求夢想，為了自己經營旅館而出國參訪學習。
涂醒哲指出，許佑誠因早產造成腦麻，儘管經歷無數次的手術與復健，臉上永遠掛著笑容，希望透過這本書能把他的笑容與鼓勵帶給大家。
許佑誠去年12月到嘉義市「夢想講堂」演講，分享如何將困境轉換成順境，並捐出講師費與交通費，同時捐出40本「大飯店小實習生」給腦麻協會。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。