捐社福機構2000元 可抽典藏名家創作
苗栗縣文化觀光局主辦的「畫情畫義．千動愛心」活動，25日由縣長徐耀昌率同藝文界與社福機構溫馨揭幕，熱心人士於2月19日前劃撥捐贈2000元，有就可抽籤獲得各類大師創作，寒冬送暖又可典藏藝術品。
「施情畫義．千動愛心」美術特展及愛心活動，前年由中港溪美術研究會結合企業發起辦理，獲熱烈迴響，縣府為持續照顧縣轄內弱勢族群，提升地方藝文風氣，去年接手並擴大辦理。
今年更獲中油及台電公司各贊助60萬元經費協助裱框等作業，縣內藝文社團及藝術家也熱情響應，共募集到660件愛心藝術品，有水墨、書法、油畫、攝影、水彩、陶藝、木雕等，即日起在文觀局第一展覽室、山月軒、中興畫廊展出。
縣長徐耀昌、中油台探事業部副執行長陳大麟、台電通霄電廠廠長洪福洋及縣內各美術社團理事長、社福機構負責人與會，歡迎民眾踴躍參觀賞美術展，並響應做公益。
文觀局長彭德俊指出，民眾只要捐款2000元給縣轄內家扶、幼安、華嚴、廣愛、新苗及聖家等6間慈善團體，就能收藏藝術家原創作品乙件，同時也能讓弱勢族群在歲末寒冬之際，感受到社會的溫暖。
捐款方式自即日起至2月19日以郵政劃撥至機構專戶，需填妥個人資料及註明「施情畫義．千動愛心」，或至各機構、文觀局臨櫃捐款，縣府預定2月26日閉幕式活動當天，以抽籤方式決定捐款民眾獲得的作品。
縣長徐耀昌仔細參觀參展藝術品，讚許件件都具美學涵養，同時也感謝藝術家們的愛心創舉，以及中油、台電公司的支持，讓這項有意義的活動得以延績，希望結合藝術與公益的力量，鼓勵社會大眾發揮善舉，回饋弱勢團體。
(中時)
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