不吃藥、亂加量 春節用藥迷思多

春節將至，你的慢性病藥備好了嗎？過年大魚大肉，加上傳統習俗，許多民眾會擅自改變原有用藥習慣，對身體造成危害。像是坊間流傳，年頭年尾不吃藥，以免整年成為「藥罐子」；部分高血壓、糖尿病人，因飲食較放縱，會自行增藥來「平衡」，藥師提醒，這些都是錯誤用藥觀念，且恐讓病情更難控制。

「除夕、初一不能吃藥」，這是部分長輩的觀念，認為除夕是年尾、初一是年頭，若年尾、年頭接連吃藥恐觸霉頭，因此自行停用藥物，卻沒想到這可能讓病情失去控制。尤其是三高等慢性病人，服藥是沒有假期的。

台大藥劑部藥師溫明芳就曾遇過一名糖尿病患，自認過年期間藥物也可放假，結果才停藥幾天，空腹血糖就飆升到400以上，遠高於標準100以下，也曾有患者自己亂停藥，引發酮酸血症，險些喪命。

食品藥物管理署也提醒，民眾身體不適若症狀嚴重應立即就醫，輕微可至社區藥局在藥師建議下服用指示藥，不要依賴自行從國外購買的藥品。服用指示藥3天內未改善，應立即就醫。

(中時)