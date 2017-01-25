桃市議會　徐玉樹任黨團書記長　今交接

桃園市議會國民黨團書記長由徐玉樹（右）議員擔任，25日進行交接。（甘嘉雯攝）

桃園市議會國民黨團書記長由徐玉樹議員擔任，25日進行交接。（甘嘉雯攝）

桃園市議會「國民黨桃園市議會黨團書記長交接典禮」，由徐玉樹議員榮任國民黨團書記長，桃園市長鄭文燦到場參與，他表示，議會有監督制衡，但府會分工合作、對話溝通，會讓桃園加速進步。桃園近20年來府會互動都是以對話取代對抗，這是桃園的良好傳統，也符合市民期待，共同推動桃園建設。

徐玉樹說，新任黨團執行長由梁為超擔任，副書記長分別為呂淑真、周玉琴、徐其萬3位議員擔任，未來將扮演隊長的角色，團結國民黨議員攜手監督市政，為市民謀福祉，為桃園推動更進步的建設。

徐玉樹強調：雖然國民黨已是在野黨，但是府會是一個團隊，應該不分黨派目標ㄧ致，那就是讓社會安定讓經濟繁榮，桃園市一年的總預算已經超過千億，議員的職責必須讓市府每一分錢用在最需要的地方，希望鄭文燦市長能夠與所有議員合作，以創造桃園市最大利益為努力目標。

鄭文燦表示，他曾經擔任議員，深知每位議員的背後，都包含自己的政見或是對選民的承諾。李家興議員擔任黨團書記長時，尊重各議員意見，讓每個想法或主張都能充分研議；新任黨團書記長徐玉樹議員，是位穩健並充滿想法的議員，感謝每位議員對市府的各項指正，讓市府團隊更兢兢業業、用心回應民意的需求，市府、議會會以分工合作、對話溝通的方式，共同解決各項問題。

(中時)