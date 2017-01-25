鎖定陸男模下藥性侵 假廣告商重判

我要評比

台日混血43歲杜姓男子被控在大陸假扮廣告公司老闆，迷姦4名大陸男模，其中1名男模死亡。高院更一審今天依欺瞞他人施用毒品罪判他5年2月，藥劑強制性交致死罪判12年。

台灣高等法院指出，本案宣判是就最高法院發回的2名男模被害案件進行宣判，杜男另被控對2名男模性侵則已判刑5年6月及7年6月確定。後續將由檢方向法院聲請定應執行刑。

全案緣於內政部警政署刑事警察局接獲中國大陸方面來函請求追查迷姦案，偵查發現杜男涉重嫌；杜男在中國大陸某電子公司擔任業務多年，卻假扮電視台高層或廣告公司老闆，透過網路找中國大陸男模，再以拍攝廣告為由約男模見面洽談商演，乘機下藥迷姦。

警方說，杜姓男子故技重施多次，直到民國104年湖南籍男模遭下藥性侵，但疑因用藥過量，死在飯店內，杜男立即退房並搭機返台躲藏家中。檢方依強制性交致人於死、加重強制性交等罪嫌起訴杜男。

一審法院認定杜姓男子對4名男子餵毒、猥褻、性侵得逞，依強制性交致死等罪判他18年6月；經上訴，台灣高等法院依強制性交致死等罪判他15年，再經上訴，最高法院於去年8月將案件一分為二，一部分確定，一部分發回由台灣高等法院更審。

台灣高等法院更審期間，杜男表示因同性戀性向而無法正常交友；法院審酌他為滿足一己性欲，不顧被害人性自主權，在強制性交前後餵毒被害人，犯後也未與被害人及死者家屬和解，犯後飾詞矯辯，難認態度良好。1060125

(中央社)