春節假期 台中文創園區看見印尼文資

2017年台中文化創意產業園區從30日至2月5日一連七天春節假期，讓民眾不用出國、不用買票，就可同時欣賞來自中國、印尼及台灣一系列無形文化資產春節展演活動。

響應「新南向政策」，文化部文資局今年邀請「印度尼西亞共和國」被聯合國教科文組織(UNESCO)依「保護無形文化資產公約」，入選3種名錄中的7項無形文化資產；與台灣12項無形文化資產潛力名錄，聯合辦理「看見印尼˙守護台灣-2017無形文化資產交流展」，透過無形文化資產交流，同時建立在台新住民的文化人才培育。

今天上午文資局在台北舉辦記者會，由文資局長施國隆宣布今年的活動特色，邀約民眾在春節期間到台中文創園區行春，感受與眾不同的傳統文化盛宴。

即日起至4月9日，「看見印尼‧守護台灣」在台中文化創意產業園區雅堂館上戲。這次展覽推出印尼被聯合國教科文組織登錄的7項無形文化資產，包含5項代表作名錄的印尼皮影戲、印尼短劍、蠟染、搖竹、峇里島傳統舞蹈；2項急需保護名錄薩曼舞及諾肯袋。

展覽將印尼無形文化資產分為七大主題區，以情境式展示、工具材料及其典故等相互交織出各項印尼無形文化資產的莊嚴與浪漫。一進展區，邀請民眾更換蠟染製印尼「紗龍」，體驗身著當地風情的傳統服飾，遊藝於「看見印尼‧守護臺灣」的展場中，除了觀賞豐富的靜態展示外，還可動手體驗印尼蠟染的蠟繪、有趣的搖竹演奏以及峇里島舞蹈與印尼皮影戲操偶和甘美朗音樂等。

1月30日至2月5日春節連假期間，邀請來自印尼日惹藝術學院利用少見的雙舞台演出，為覽規劃絕無僅有的「印尼樂舞影戲」，一口氣讓民眾親炙將「印尼皮影戲」與「峇里島傳統舞蹈」於雙舞台上聯合對演。1060125

(中央社)