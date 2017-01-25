嘉市實物補給站 弱勢邊緣戶受惠

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嘉義市「愛心實物銀行補給站」25日由市長涂醒哲（右6）等人揭牌，弱勢邊緣戶可直接到店面換取所需物資。（市府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月25日

嘉義市「愛心實物銀行補給站」今天揭牌，設在再耕園的實物補給站，陳列許多民生必需品，可讓弱勢邊緣戶直接到店面領取。

愛心實物銀行補給站揭牌儀式由嘉義市長涂醒哲主持，他說這個「夢想online館」陳列滿滿的民生必需品，弱勢民眾想要的物品，可透過工作換取點數方式，直接到店面換取。

涂醒哲表示，為了照顧弱勢邊緣戶，市府自民國100年起開辦實物銀行，但過去各家戶只能定期到兒童館領取米或麵條，對於物資沒有太多選擇。

他說，如今有了補給站之後，民眾可選擇自己真正想要且實用的物資，並透過工作換取點數的方式，直接換取必需品，既有尊嚴，又可貢獻一己之力。

市府表示，「夢想online館」由公私部門釋出工作機會，讓弱勢家庭透過社會服務兌換所需物品，市府今年並擴大開辦微型保險，為中低收入戶及弱勢家庭免費投保，將有2500多戶受惠。1060125

(中央社)