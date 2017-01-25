《少康戰情室》慶收視 趙少康嗑橘子拜早年

趙少康與工作人員一起嗑橘子拜早年。（TVBS提供）

TVBS 56台《少康戰情室》2016收視成績亮眼，農曆年前最後一次進棚，工作人員特別身著年節應景的格格裝，奉上「棗發饅頭」及「金字塔柑橘」給主持人趙少康，象徵2017收視「早發」、節目「大吉大利」好兆頭！來賓也收起平日犀利嚴肅的表情，郭正亮及黃光芹拱趙少康換穿長袍馬褂才有年味，讓趙少康得緊張直搖頭，現場笑聲不斷。

慶功完畢後，工作人員急著將「金字塔柑橘」推走，趙少康見狀立刻跳起來攔截，並開玩笑地說：「不是要留給我們吃的嗎！」意外「搶橘」插曲，讓政論節目的錄影氣氛輕鬆不少。

(中時)