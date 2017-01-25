科大學長求歡被拒殺學妹後焚屍 判無期確定
台南市一所科大25歲黃姓男大生，前年向學妹求歡被拒，竟以150公斤體型優勢掐頸強姦被害人，結果掐死學妹，案發後試圖調配「王水」想滅屍，最後在高雄柴山焚屍時被逮。最高法院今（25）日依強制性交殺人、污辱屍體等罪，判黃無期徒刑，褫奪公權終身確定。
黃男前年3月6日起連續3天，邀學妹及陳姓友人同至台南遊玩，夜間3人都返回黃男租屋處住宿，第三天時只剩黃嫌與學妹獨處，凌晨4時許黃向女方求愛被拒絕；學妹還說要將此事告訴男友，黃怕被學妹男友報復，求她不要張揚，雙方發生爭執，黃竟惱羞成怒，利用體型優勢霸王硬上弓。因黃嫌174公分、體重150公斤，學妹僅150公分身型瘦小，黃一手掐頸、一手脫褲強姦得逞，女方被壓制時，額頭、上胸、後腦有多處瘀傷，黃嫌雖曾短暫放手，但仍持續掐頸導致女方窒息死亡。
黃嫌殺人後打算以王水毀屍，因覺得味道刺鼻而放棄，改將屍體裝入塑膠袋，放上機車踏板，沿省道往高雄方向騎去，並在加油站買了汽油，載到柴山樹林焚屍。民眾以為有人燒垃圾怕火燒山報警，黃嫌因形跡可疑當場遭逮，偵訊後他坦承殺害學妹，全案才曝光，檢方偵結具體求處死刑。
一、二審認為，黃男犯案後一直想向學妹家人表達歉意，盼彌補犯下的錯誤，雖然家屬表達不願和解及不原諒黃，但認定還有教化融入社會可能，都判無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴最高法院，今日駁回，全案定讞。
(中時)
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