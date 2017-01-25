周揚青邀功 羅志祥給出「終身」二字了！
「亞洲舞王」羅志祥與大陸網紅周揚青越愛越公開，至今已穩定交往1年半，彼此常在微博上互動，或隔空幫對方宣傳或放閃，「發糖」甜死眾人，近來周揚青又曬照，這次她為自己的「幫夫案件」邀功，沒想到小豬也認真回應了，允了她「終身承諾」，粉絲看了忍不住催他們快點手牽手結婚去吧！
日前羅媽媽才穿周揚青的服裝品牌參加小豬公司尾牙，前天(1/23)周揚青立刻「加倍奉還」，她戴著羅志祥品牌的帽子入鏡，在微博po文透露工作時，不斷問：「能不能搭這頂帽子」，還說之前有拍攝工作時也是如此，即使造型師已搭配好，她還是會忽然變出一頂stage的帽子，問能不能換上，最後向老闆男友羅志祥邀功：「我覺得stage要給我頒個獎！」。
而這甜甜的邀功，男友聽到了，羅志祥立即回覆，寫下「我代表stage賜予你終身成就大獎」，粉絲、網友紛紛將重點放在「終身」二字上頭，直呼小豬根本早已認定對方是終身的伴，忍不住催婚「給你的獎就是，你們快點結婚吧！」。
(中時電子報)
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