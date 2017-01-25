鹹蛋超人正名奧特曼英雄 九族文化村登場
鹹蛋超人正名為「奧特曼英雄Ultra Heros」，並與九族文化村合作，打造台灣限定版的訓練本部， 還有戶外大型主題雕像和遊戲區，讓大家回味童年；至於眾所矚目的九族櫻花季，將於2月2日登場。
九族文化村經理黃瑞奇指出，日本圓谷製作在1966拍攝的《Ultra Heros奧特曼英雄》系列影集，掀起超人旋風，迄今已經50年！
經香港多利安創意文化集團，重金簽下該系列港澳台三地 IP（知識產權）總代理後，促成與九族文化村的合作，成為台灣首次也是唯一推出奧特曼英雄的主題樂園。
黃瑞奇表示，奧特曼英雄訓練本部大型互動式主題館，規畫10多個展區，透過科技互動遊戲，讓遊客親近所有奧特曼超人，並且親自參與互動遊戲，好看、好玩、又好拍。
訓練本部包括「光之戰士Orb」、「新宇宙警備隊」、「決戰巴爾坦星人」、「時間凍結360度高速攝影」、「台灣保衛戰」、「日月潭之戰」、「必殺技訓練區」、「奧特曼3D視覺藝術館」、「奧特曼英雄銀河最終戰」和AR攝影等，還有限量珍藏禮品、ULTRA HEROES主題遊戲攤位，以及Pop-up Store等。
黃瑞奇表示，除了「奧特曼英雄訓練本部」，在入園後需另外購票（票價200元）外，其他的戶外公仔場景，包括7米高的巨大公仔開放自由拍照合影。
九族櫻花祭將於2月2日展開，開放時間間延長到晚間7時30分，讓遊客賞夜櫻，從2月2日到4月4日，櫻花祭期間，門票特惠只要580元。
(中時)
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