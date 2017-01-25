華信台中-花蓮每周飛航3班 票價5折起
華信航空由台中直飛花蓮，只要短短50分鐘，比起傳統地面交通運輸，足足省下5小時以上的寶貴時間，對中部地區的旅客想到花蓮旅遊、探親或洽公而言，真是一大福音，搭乘華信航空班機由中台灣赴花蓮觀光旅遊，既舒適又快捷。
華信航空黃尤欗指出，該公司以104人座的E190 噴射客機執行台中-花蓮航線，每周二、五、日共飛航3班次。華信航空台中-花蓮AE731上午07：30由台中機場起飛，08：20抵達花蓮；花蓮-台中AE732 於08：50由花蓮機場起飛，09：40抵達台中。
黃尤欗說，國際旅客也可搭乘華信航空班機由香港、韓國、越南或日本到台中，再搭乘華信航空國內班機由台中直飛花蓮，觀賞花蓮太魯閣、清水斷崖、七星潭及慶修院等著名景點；華信航空台中-花蓮開航將帶來更多的觀光客，促進花蓮的國際觀光旅遊。
華信航空自2月3日起，推出台中-花蓮單程機票五折特惠價，只要新台幣968元，就可輕鬆搭乘華信噴射客機由台中飛抵花蓮，經濟又實惠。華信假期特別推出花蓮3天2夜套裝旅遊──住曼波魚四季酒店專案，每周日出發3,990元起。另外，華信航空亦與易遊網合作推出3天2夜──機票+酒店+房車自駕遊套裝行程，每位只要4,950元起。
華信航空目前從台北、台中、高雄都有班機直飛花蓮，每周共24班，無論是探親訪友、洽公旅遊，華信航空都是旅客最佳選擇。欲搭機往來花蓮的旅客，即日起，可透過華信航空網頁、華信手機App、客服專線 412-8008(手機+02)訂位、7-ELEVEN ibon、全家 FamiPort，或直接到華信航空機場臨櫃訂位及購買機票。
(中時)
關鍵字：華信航空
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