失蹤32年 警助無名屍農曆年前落葉歸根
重度精神障礙的51年次男子張興華，1985年在南投縣家鄉走失，流浪到台北市後因路倒被安置在台北縣淡水鎮長青醫院，2007年意外摔死，因查無身分被列為無名屍。
張男的大姊雖早在1987年報案協尋，警方亦於2007年找她採集DNA比對張男身分，但張姊當時並未說明與張男係同母異父，以致比對不吻合，陰錯陽差造成張男無法確認身分。
去年底，新北市警板橋分局防治組警員王閔南過濾失蹤人口資料，輾轉聯繫上張男大姊，查訪中得知她與張男和另2名胞弟是同母異父，王員立即安排張家二弟採樣DNA比對，終確認張男身分，讓張家大姊在農曆年前接回胞弟骨灰。
(中時)
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