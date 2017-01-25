溫情交流 台贈韓籍生清寒獎學金
即將迎接丁酉金雞年春節，漢城華僑協會會長譚紹榮今天向韓國麻浦人才培育獎學財團頒贈600萬韓元獎學金，協助麻浦區內優秀清寒韓籍學生，場面溫馨。
今天下午在首爾明洞漢城華僑協會會議室，譚紹榮向韓國麻浦人才培育獎學財團理事長權五範致贈了600萬韓元（約合5000美元）獎學金，希望結合該財團的力量，共同協助居住在首爾麻浦區的優秀清寒韓籍學生。
漢城華僑協會多年來積極參與韓國社會各項公益活動，增進了與韓國政府及民間團體的交流與合作關係，已成功地提升了旅韓華僑的形象與地位。鑒於人才為國家之本，同時為了弘揚人道關懷精神，已連續4年捐款贊助優秀清寒韓籍學生獎學金。
首爾市麻浦區廳自治行政課社會振興團隊長鄭原均、延南世界村中心村長劉岩、麻浦人才培育獎學財團理事長權五範、教育青少年課圖書館隊長李在善等皆出席觀禮。
漢城華僑協會會長譚紹榮、首席僑務副會長劉明德、副監事長徐福洲、僑務副會長李中漢、內務副會長鄒新強、福址副會長王愛麗等會長團的熱情接待，雙方互動熱絡，充分達到了落實國民外交的絕佳效果。1060125
(中央社)
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