樂齡學習禪繞畫 紅包有亮點

金門縣金城鎮樂齡學習中心今天教學員在紅包袋上畫禪繞畫，雖然多數學員是首次接觸禪繞畫，但由於簡單易學，不一會兒工夫，紅吱吱的紅包袋滿是喜慶圖案，很有亮點。

指導老師陳諭芊說，禪繞畫發源於美國，近年才在亞洲認證，她是金門第一位獲得認證的禪繞畫老師。她告訴學員，禪繞畫非常簡單，只有點、線、圓形、弧形和圓圈5個元素，簡單又好學，只要一直重複畫，沒有對錯、也不分上下左右和正反，轉紙不轉手，怎麼轉都行。

陳諭芊說，禪繞畫不可使用尺和橡皮擦，畫「錯」了，其實是另一個開始，就好像人生遇到危機，就是轉機一樣。她說，禪繞畫可以培養孩子的專注力，對老年人來說，則是可以訓練手部協調，防止退化，又具有腦瑜珈的效果，可以舒壓放鬆。由於容易上手，讓人有成就感，非常值得推廣。

63歲的張素玲學過禪繞畫，她說，畫了之後很有成就感，相當有興趣，所以今天再來參與。除了張素玲，參與的學員絕大多數是第一次接觸禪繞畫。曾獲教育部「教育奉獻獎」的退休老師蔡發色，今年70高齡，他說，畫禪繞畫可以讓人靜下心來，讓他很放鬆。他畫了「年年有魚」，老師直誇漂亮；退休校長楊清國的「春」也饒富趣味。

同為67歲的李增椿、沈素英聯袂來體驗禪繞畫。沈素英說，來學習主要是想知道到底什麼叫「禪繞畫」，到底是「春蠶到死絲方盡」的「蠶」、還是糾纏到底的「纏」；兩人共畫了花開富貴、竹報平安、年年有餘和春4個紅包。沈素英說，要用自己畫的紅包包壓歲錢孫子。

第一次參加樂齡活動的陳淑姿畫了一隻雞，寫上「雞鳴春曉吉祥年豐」；還不到樂齡的薛秀英因為對禪繞畫有興趣，拉著妹妹一起來學。

學員畫完禪繞畫後，金城鎮樂齡中心活動也告一段落，金城鎮長特別頒發學習精神獎等獎項給學員，學員作品也在鎮公所1樓展出。1060125

(中央社)