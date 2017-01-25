陸加強管理直播平台 要求傳播正能量

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中國大陸文化部日前召開「網絡表演企業通氣會」，擬加強網路娛樂、表演市場的管理。要求各直播平台「自覺弘揚和踐行社會主義核心價值觀，傳播正能量，傳播真善美」。

中新社報導，大陸文化部表示，將照「網絡表演經營活動管理辦法」規定，嚴格落實主體責任，加強行業自律，「對違規內容進行全面自查自清，通過直播新形式傳遞正能量，營造風清氣正的網絡文化環境」。

報導說，2017年文化部將首先對網路表演市場開展「雙隨機一公開」（監管過程中隨機抽取檢查對象，隨機選派執法檢查人員，及時公佈查處結果）執法檢查，重點打擊「三俗」（庸俗、低俗、媚俗）等違規內容。

若違規情節嚴重，平台將被關停，大陸文化部說，要「始終保持對網絡表演亂象的高壓態勢」。

報導引述大陸文化部文化市場司負責人表示，在主管部門加強市場監管的同時，重點企業應當有責任意識和擔當精神，以身作則，加強自律，推動建設一個健康向上的行業。

會議對各平台企業提出明確要求，一是自覺弘揚和踐行社會主義核心價值觀，傳播正能量，傳播真善美。二是立即開展全面自查自清，重點清理價值導向錯誤、低俗色情表演、欺詐消費者和侵犯隱私等方面的違規內容。

三是建立行業統一黑名單。四是在企業內部建立主播約束機制，同時培養一批「正能量、守規矩主播」，納入紅名單激勵。

五是引入專家學者團隊，對網路表演行業現狀、作用、前景、路徑、模式等進行深入研究，為行業健康有序發展奠定理論基礎，提供專業指導。1060125

(中央社)