南韓閨蜜門主角遭強制傳喚 高喊無辜
南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實被控貪污及干政案，特別檢察官辦公室今天強制傳喚她到案。崔順實憤怒地高喊自己是無辜的，抗議她是被迫招認。
路透社報導，崔順實抵達特檢辦公室時高聲表達抗議，隨即被警衛推進電梯。
崔順實對記者高喊：「我被迫招認與總統聯手犯罪，我不應受到如此對待，還有我的孩子和孫子。」
特檢駁斥崔順實的抗議。
南韓韓聯社報導，崔順實配合調查的可能性不大，據推測，不可排除她在調查中行使沉默權的可能性。
即將卸任的憲法法院首席法官朴桓哲敦促於3月13日前終結朴槿惠彈劾案審理，因為屆時另一法官將退休，使憲法法院的9席法官減至7人。
朴桓哲這番話清楚指出憲法法院裁定，並左右朴槿惠命運的時間點，如確認彈劾，南韓需於60天後舉行總統大選；或裁定讓她復職。
朴槿惠去年12月遭國會依侵犯憲法所賦予的職權，表決通過彈劾案，交憲法法院裁定。1060125
(中央社)
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