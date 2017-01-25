葉俊榮桃機松機 慰勉執勤人員辛勞

農曆新年將屆，春節期間，入出境旅客增加；內政部長葉俊榮今天前往桃園機場及松山機場慰勉執勤同仁，同時頒發春節加菜金。

移民署表示，寒假暨春節期間，機場旅客增加，執勤人員自1月20日0時起至2月12日晚間12時止，執行加強勤務專案計畫，共24天。

葉俊榮在移民署長何榮村等人陪同，今天下午2時左右，前往桃園機場及松山機場慰勉執勤人員辛勞，為執勤同仁加油打氣，同時頒發春節加菜金。

移民署表示，每年的農曆春節連續假期都是入出國的疏運高峰期，許多國人會利用春節期間攜家帶眷出國旅遊，今年春節從除夕(1月27日)至大年初五(2月1日)長達6天，預計這段期間出國的民眾會較平日增加。

移民署說，為維護優質通關品質並確保國境安全，移民署將會加派人力協助旅客通關，搭配全國64座自動查驗通關系統，將可有效紓解通關排隊人潮。

葉俊榮同時提醒國人，役男出國役政署已經規劃可以線上申請，另準備出國的民眾，要事先檢查護照效期是否滿6個月以上，以免入境他國時因為護照的效期不足而無法成行。1060125

(中央社)