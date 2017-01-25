初鹿牧場福袋 送1甲地當1年農夫

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迎新春，台東縣初鹿牧場福袋將於27日除夕開賣，最大獎是當1甲地的主人1年，非常歡迎中獎民眾到台東當個快樂農夫。

初鹿牧場為添年節氣氛，讓遊客福氣滿滿，連續3年推出新春福袋。往年都是1500份福袋，今年因雞年，加碼送出100份的「會生蛋咕咕雞」。

今年的福袋獎還有小公牛、小羊，最大獎是當1甲地的主人1年。去年1甲地未送出，初鹿牧場說，「不管如何，今年一定要送出」。

初鹿牧場場長陳振賢表示，去年因台南震災，福袋未抽完，所以使用1甲地1年的最大獎未送出，今年希望順利送出去，非常歡迎民眾到台東當快樂農夫，一起種菜、餵牛，如果民眾無法到台東，則可換成5萬元等值商品。

其他小公牛、小羊和100隻會生蛋的雞，如不便帶回，可以換鮮奶帶回，還有牛奶等乳製品，春節開運福袋活動自27日至2月1日。

另外，初鹿牧場的櫻花園區，這幾天櫻花綻放，春節期間會進入盛開期。1060125

(中央社)