環團拜會李應元 要求加強六輕管控

日前環團指出台塑六輕廠區煙囪裝設的連續監測系統（CEMS），疑似2萬多筆數據消失，雖遭台塑否認，但環團今（25）日仍特別拜會環保署長李應元提出訴求，環團表示，環保署已查閱相關資料，將再做釐清。

綠色公民行動聯盟與彰化環保聯盟於今日聯合拜會李應元，提出5點訴求，第一，要求環保署持續追查六輕問題，第二，修改固定污染源空氣污染物連續自動監測設施（CEMS）管理辦法，不可任意註記，第三，增加重大污染源煙囪或排污口之監測數量，擴大VOC等監測項目，並且公開更多監測數據或裁罰事實，最後是提高裁罰金額，落實裁罰管制。

綠盟表示，對於上述訴求，李應元大致都給予了正面的回應與承諾，願意交辦相關局處來嘗試研擬。對於追查台塑六輕超標事件的真相，環保署表示已經在1月中招開內部會議，盤列出幾個看起來數據最不合理的工廠，並已進六輕查閱相關資料，接下來會再做釐清。

對於修改CEMS管理辦法修補法令漏洞、擴大監測與公開更多關鍵數據與裁罰資料等訴求，綠盟說，李應元都承諾願意著手進行，空保處也坦承這次超標事件的揭露後，確實有更大的社會壓力去制定更嚴格的規範，希望從制度上補起法令上的漏洞，讓污染廠商無法再如此鑽營巧門，規避自己的責任。

(中時)