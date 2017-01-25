接受網路專訪 吳敦義澄清：未說過白海豚會轉彎
將角逐中國國民黨主席選舉的前副總統吳敦義，今天接受網路媒體直播專訪表示從未說過「白海豚會轉彎」。網友也提問為何過去不選國民黨主席或總統，令人感覺充滿算計？吳敦義表示「我不爭不搶，怎麼是算計？」
據中央社報導，吳敦義接受今天接受專訪時澄清自己從未講過「白海豚會轉彎」這句話。吳敦義說當時推動國光石化，看到白海豚路線研究報告指出，白海豚會避開迴游路線中台中港土堤，而不會撞上去，白海豚很聰明，怎麼不會自求多福？當時是說「白海豚會不會轉彎是一個有趣的問題，是不是可以研究」。吳敦義說當時幾乎所有媒體都正確報導，僅有一個媒體登錯，有的政黨視他為眼中釘，澄清「什麼白海豚會轉彎，我從來沒講過這句話」。
此外，有網友問吳敦義為何不選上一任國民黨主席？也不選2016年總統，感覺充滿算計。吳敦義表示2016總統選舉，當時國民黨主席朱立倫有徵詢他意願，但我當過行政院長與副總統，若投入選舉，只能選總統而非副總統。若參選會限縮朱立倫用人安排空間，沒意願參選。「我沒害別人，我不爭不搶，怎麼是算計？」
(中時電子報)
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