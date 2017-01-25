使用禁藥隆乳害人 史亞平夫遭判刑9年5月

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前外交部常務次長史亞平的丈夫郝治華，於102年間被踢爆使用禁藥KOSMOGEL替人隆乳，導致11名婦人胸部出現腫塊、發生神經病變等情況，台中地院今天依違反《藥事法》與刑法詐欺等4條罪嫌，判處郝男9年5月徒刑，其中4年4月為不可易科罰金或易服勞役。

(中時)