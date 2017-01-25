桃園機場捷運2／2試營運 3／2正式通車

交通部長賀陳旦(左)將「桃園機場捷運營運許可」公文交給桃園市長鄭文燦。(黃世麒攝)

交通部長賀陳旦(左)表示，桃園機場捷運興建完成，他很開心、很慎重地要將棒子交給負責營運的桃園市長鄭文燦。(黃世麒攝)

交通部長賀陳旦開心地參加記者會。(黃世麒攝)

交通部長賀陳旦25日將「桃園機場捷運營運許可」公文交給桃園市長鄭文燦，隨即由鄭文燦宣布，機場捷運將於2月2日試營運，前兩周為團體試營運，2月16日起為自由試乘；3月2日正式通車，第一個月票價5折優惠。

機場捷運即將於2月2日開始試營運1個月，採免費搭乘，安排在上午8:00至下午16:00，2月2日到2月15團體試乘，2月16日至3月1日自由試乘，3月2日正式營運，但前兩個月半價。

桃機公司總經理蕭登科說明，機捷提供的預辦登機及行李託運服務，團體試乘期間，基於試乘人沒有此項需求，所以暫不開放，但自由試乘期間，民眾只要憑登機證，就可享有此項服務。他指出，將行李送至機場、運上飛機，約需花3小時作業時間，而試營運從早上8點開始，所以旅客應注意機捷僅能服務11點以後的飛機班次。至於正式營運從6點開始營業，就可服務9點以後的班機。

桃捷公司說明，試營運規劃分兩階段，前兩周是團體試乘，一天估算接待112團。受邀團體以中央機關、民意機關、縣市政府、交通運輸軌道同業與其他受邀團體為主，每團以40人為限，並有一位領隊代表，將由桃捷公司發送團體試乘邀請函，每日運量1萬到2萬人次。

桃捷指出，試乘期間採行程管制、進出站固定方式，試乘團體僅限定於a1台北車站、a3新北產業園區站、a8長庚醫院站、a10山鼻站、a18高鐵桃園站及a21環北站等6個車站進出，民眾可就近從台北市、新北市及桃園市轄區內6個限定車站集合出發。

桃捷表示，將規劃7個路線行程供試乘團體選擇，並安排一位導覽人員陪同協助引導參觀。每條路線不僅皆包含直達車和普通車，其中在A1台北車站和A8長庚醫院站開放停留約60分鐘，供民眾聽取導覽或休憩。

自由試乘於全線21站現場排隊抽取當日試乘號碼牌，直達車及普通車皆可試乘，自由試乘每日發出2萬份試乘號碼牌，分為4個梯次發放，分別於早上7點40分、9點40分、11點40分、13點40分發放，但桃捷預估，由於開放自由進出，總運輸人次會達到每日4萬。

也就是說，試營運期間運量，團體試乘每日運量1萬到2萬人次，自由試乘每日4萬人次，所以總運量是1～2萬人次x14天＋4萬人次x14天=70到84萬人次，但也可能更多。

(中時)