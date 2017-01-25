癱瘓10餘年 江永旭揮別臥床迎接彩色人生
今年35歲江永旭，工作時自高處墜地致癱瘓臥床10餘年，他自暴自棄封閉自己，直到慈濟醫療聯手帶他走出戶外，江永旭告別4000多個看天花板的日子，如今駕馭著電動輪椅到處趴趴走，臉上展現了無比的笑容，還賣起乾果自食其力，他樂觀地說：「揮別黑白人生，重返彩色人生，勇敢向前走！」
江永旭在19歲那年，搭建鐵皮屋時不慎跌落傷及頸椎，導致胸椎以下癱瘓無力，從此一蹶不振、自暴自棄，脾氣也變得暴躁，年邁雙親仍然細心的呵護，但好勝的永旭無法面對事實，整個人躺在床上面對白色的天花板，走不出來開始封閉自己。
慈濟社區志工2015年訪視通報他雙腳萎縮潰爛欲伸出援手，江永旭卻不願接受，志工不放棄的精神終於打動了永旭，就連台中慈濟醫院院長簡守信也到府探視，令他十分感動，開始出門接受傷口醫治、復健，告別4000多個看天花板的日子。
「揮別黑白人生，重返彩色人生，勇敢向前走！」江永旭形容臥床10餘年就像在黑牢，首次走出戶外時，他說：「跟印象中的潭子變得很不一樣。」當下決定把握機會拚命做復健，手指頭雖然萎縮，但卻自行打字寫下一篇感謝函，句句充滿感謝師姐及醫療人員的話語，滿懷感激之心的江永旭，不但賣乾果拚自立，更發願「如有重新站起來，要當一生的志工！」
(中時)
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