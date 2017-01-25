春節人潮多 朱立倫要求做好交通疏運
春節連假將至，返鄉、出遊人潮將影響交通流量。新北市長朱立倫今天指示警察局加強檢視重點地區交通狀況，務必維持交通秩序，讓民眾開心出門、平安回家。
朱立倫是在道路交通安全督導會報上，做以上表示。
近來尾牙聚會多及年貨採買人潮，交通流量明顯增加，朱立倫要求相關單位須積極因應，尤其加強大型賣場、餐廳的人潮疏導。
其次，春節返鄉疏運也是重點工作，朱立倫明天傍晚將視察板橋站鐵路、客運、捷運等旅客疏運情形，務必讓民眾都能平安返家，歡度農曆新年。
因應春節長假出遊人潮多，尤其全台10大觀光景點就有3個在新北市，加上春節祈福參拜民眾多，各觀光景點、商圈、及廟宇周邊交通都將受到考驗，朱立倫指示警察局加強檢視重點地區交通狀況，尤其是違規停車的勸導、疏導，必要時開單取締，強力拖吊，務必維持交通秩序。
會中為感謝客運業者1年的辛勞，朱立倫表揚7家客運業者並致贈感謝狀。他表示，公車仍是市民使用最多的交通工具，勉勵業者在春節期間持續努力。
他也要求捷運及各項工程必須時時確保工地安全，加強檢視工地周邊交通動線順暢，盡量降低交通影響。1060125
(中央社)
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