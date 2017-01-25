加強溝通 民進黨成立新住民委員會
在台灣的新住民有50萬人，為回應新住民的需求，民主進步黨中常會今天通過「新住民事務委員會設置要點」，民進黨新住民委員會將做為民進黨、新住民及政府之間的溝通平台。
民主進步黨今天下午舉行中常會，會中通過「民主進步黨中央黨部新住民事務委員會設置要點」，民進黨發言人阮昭雄說，未來委員會將做為民進黨與新住民及政府之間的溝通平台，且提升新住民生活福祉及相關權益，進而增進對新住民的多元認同及文化交流。
阮昭雄說，新住民在台約有50萬人，東南亞新住民接近15萬人，成為第五大族群，這些新住民早已在台灣深耕，在各個角落為台灣努力，民進黨有責任回應新興族群的意見與需求，成立新住民事務委員會，邀請新住民任委員，提供最真實的新住民在地聲音，滋養台灣這塊多元文化的土地，攜手讓台灣成為最友善多元文化社會。
新住民委員會由11至19名委員組成，設置主任委員1人，要有1/2為新住民代表，主委及委員名單由黨主席圈選後聘任，任期與主席相同，每3個月召由主委開一次會議，主委為無給職，委員可不具備民進黨籍。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。