加強溝通 民進黨成立新住民委員會

在台灣的新住民有50萬人，為回應新住民的需求，民主進步黨中常會今天通過「新住民事務委員會設置要點」，民進黨新住民委員會將做為民進黨、新住民及政府之間的溝通平台。

民主進步黨今天下午舉行中常會，會中通過「民主進步黨中央黨部新住民事務委員會設置要點」，民進黨發言人阮昭雄說，未來委員會將做為民進黨與新住民及政府之間的溝通平台，且提升新住民生活福祉及相關權益，進而增進對新住民的多元認同及文化交流。

阮昭雄說，新住民在台約有50萬人，東南亞新住民接近15萬人，成為第五大族群，這些新住民早已在台灣深耕，在各個角落為台灣努力，民進黨有責任回應新興族群的意見與需求，成立新住民事務委員會，邀請新住民任委員，提供最真實的新住民在地聲音，滋養台灣這塊多元文化的土地，攜手讓台灣成為最友善多元文化社會。

新住民委員會由11至19名委員組成，設置主任委員1人，要有1/2為新住民代表，主委及委員名單由黨主席圈選後聘任，任期與主席相同，每3個月召由主委開一次會議，主委為無給職，委員可不具備民進黨籍。1060125

(中央社)