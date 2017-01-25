童仲彥被控家暴50次！這些女星跟童妻一樣慘痛
台北市民進黨議員童仲彥被控家暴，妻子李秀環痛訴從婚前被打到婚後，相處6年共計被打50、60次，其實演藝圈女星成為人妻後，也不是每個都幸福，知名主持人「菲姐」甘玉菲就曾遭同居男友騙婚、還被狠踹子宮。
以節目《菲姐上菜》走紅一時的菲姐，2015年出面淚訴遭交往35年的男友丁洋機家暴騙婚，不僅為男友墮胎7次，最嚴重一次是遭男友狠踹子宮，讓她痛到不斷大叫，鄰居聽了還以為發生殺人案。
有「漂亮寶貝」之稱的王靜瑩，2004年與「南港輪胎小開」陳威陶結婚，嫁入新聞轟動一時，豈料她隔年就因為被丈夫家暴，帶傷召開記者會，透露結婚不到2個月丈夫就開始對她動手，兒子出生前一天，還被陳威陶打了3巴掌。
女星王宇婕的母親、資深藝人蕭瑤，當年是邵氏知名女演員，在事業巔峰之際嫁給印尼富商，婚後慘遭家暴，不只她被打到遍體鱗傷，兒子與女兒王宇婕也曾被吊起來打。
最後還有「上流美」許純美當年與邱品叡轟動一時姐弟戀，兩人在2006年相戀，許純美還對情郎讚不絕口，稱邱品叡人帥性格好，誰知兩人訂婚後，許純美卻遭邱品叡痛毆摔拋，造成她鼻樑骨斷裂，戀情因此破局。
(中時電子報)
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