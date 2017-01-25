吳宗憲除夕大唱周杰倫歌　陳漢典：想大和解？

吳宗憲在《大熱門》深情演唱。（三立提供）

吳宗憲與吳姍儒父女對唱。（三立提供）

陳漢典假扮李四端跳熱舞。（三立提供）

Lulu與蔡旻佑彈琴獻唱。（三立提供）

三立《綜藝大熱門-大笑過新年》除夕特別節目，吳宗憲、陳漢典及Lulu三人以不同主題帶給觀眾一個開心除夕夜，吳宗憲打造「憲神演唱會」，挑選最愛的老中青三個世代中歌手歌曲，大肆滿足自己的歌癮。

吳宗憲先與台灣首個女子跨界國樂樂團合作演唱周杰倫的〈青花瓷〉，被陳漢典及Lulu虧說，「是要在過年夜跟周杰倫大和解嗎？」接著又演唱張學友、羅大佑等歌曲，更與女兒吳姍儒一同演唱自己的夯歌〈屋頂〉。吳宗憲笑說這是首次以歌手身分在這舞台上唱，覺得自己唱得很棒。

陳漢典裝扮李四端主播身分，先與三大網路正妹大跳熱舞，接著以主播方式介紹2016最hito的紅人，而這些紅人將會用模仿的方式表現，例如PPAP的大叔等，串成一個「漢典主場秀」；Lulu找來好友蔡旻佑彈琴伴唱〈腿の練習曲〉，並與鮮肉男團「BOi！+ TITAN泰坦」大跳熱舞。

(中時)