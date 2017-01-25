祈福好運求財 靈廟不藏私大公開！

蘆洲湧蓮寺除了萬兩黃金打造的觀音像，文武財神殿前的金元寶也是求財民眾必訪。（張立勳攝）

把握金雞年求財好時機，新北市民政局除規劃好運走春路線外，再推薦50間求財靈廟，打造新春好運大補帖，民眾不僅可以走春拜廟，還有機會拿到限量發財金，助運新的一年荷包滿滿。

民政局長江俊霆表示，28日就是大年初一，新北市寺廟眾多，傳統習俗上常會安排春節吉時到廟宇參拜，因此民政局特別推薦50間求財靈廟，讓民眾招財納福，同時網站上也有56間必訪知名寺廟，與10大好運走春路線可以搭配參考。

傳統而言，從除夕晚間11時開始一直到大年初五開工日都是民眾求財的熱門時段，新北各大求財靈廟也都是鎖定這段期間發送祈福品，其中金山財神廟最著名的是「求三寶、得三寶」，第一寶是「財寶袋」，如果擲得聖筊就可獲得，第二寶則是從「財神銀行」提領開運金，而第三寶的「文武財氣」，是依各人職業選擇參拜文武財神，並在聚寶盆內放上一張名片讓財神爺加持。

如果想要向神明借錢發財，則有子錢換母錢，以及預借發財金兩種方式，如石碇的五路財神廟，民眾只要求擲聖筊後，就可借走案上的20元當作發財金。同樣位在石碇的姑娘廟也以發財金聞名，民眾每次可以借20元，將錢幣放入紅包袋並放在神案祈求，且說明還願方式後就可以將發財金存入銀行，象徵財運進財庫，另外，民眾還可以再湊齊168元，象徵新年一路發。

如果是想要隨身攜帶錢母的民眾，也可以前往中和南山福德宮，換取錢母的位置在寺廟內的後殿第三爐，只要在土地公前默禱並且投入10元子錢，再拿走爐前的1元錢母就可以隨身攜帶，一般而言錢母可以放在錢包、撲滿或是夾在存摺中都可以有聚財守財的功效，同樣位在中和的福和宮初五上午10點也會有迎財神、跳加官贈錢母活動，歡迎民眾參加。

蘆洲湧蓮寺除了萬兩黃金打造的觀音像，文武財神殿前的金元寶也是求財民眾必訪，只要到財神殿參拜後就可以在金元寶上由外往內撥，連續三次將財氣撥入口袋；而八里五福宮，不僅供奉五路財神，也供奉招財、進寶童子，因為招財進寶童子位在五路財神旁邊，所以被稱為「偏財神」，過年期間也會有不少人將彩券或刮刮樂拿到廟中過火。

另外，板橋慈惠宮在大年初一到初五中午12時與下午4時分別舉辦限額1500位的躦轎腳得錢母，三重先嗇宮則有5000份開運紅包在除夕夜晚間11時30分徹夜發放，板橋北極宮在初一凌晨12時以及元宵節下午5時發送開運金幣，石門洞五龍宮也分別準備了500份50元及10元的仙師傳愛發財錢母，讓民眾帶在身邊賺大錢。

蘆洲湧蓮寺副總幹事李嘉蓉表示，到廟中求財沒有特殊禁忌，只要備齊鮮花素果到廟中參拜，並且將拿到的錢母順時針過火就可以發揮效用，只是事後一定要到廟中還願，如果不小心將隨身攜帶的錢母花掉也不用擔心，只要重新到廟中求取即可。

除了求財靈廟外，民政局網也有特色文創祈福寺廟，像是淡水的慈修禪寺準備了100份的五色線卍字結護身符，卍字代表佛教，五色線代表藥師佛法門，有祈求消災吉祥及祝福所求滿願，淡水緣道觀音廟則有擲筊大賽，只要連續擲出3個聖筊就可以得到限量招牌文創品「吉祥如意平安福」。

(中時)