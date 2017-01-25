年節將至 滬深股市成交創低量

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新華社報導，1月25日滬深股指雙雙收升，但漲幅有限。兩市成交萎縮至2,900億元人民幣以下的1年多低量水準，顯示伴隨農曆春節臨近，多空雙方均無心戀戰。

當日上證綜指收報3,149.55點，較前一交易日漲7點，漲幅為0.22％。深證成指收報9,977.96點，漲36.41點，漲幅為0.37％。創業板指小幅低開後呈現上揚走勢，最終報收1,870.70點，比上個交易日上漲9.49點，漲幅0.51％。

(工商)