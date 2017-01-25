春節氣候穩定 中南部空氣品質仍不佳

春節過年回家團圓，空氣品質仍要多加注意。環保署指出，除夕開始，冷氣團減弱，天氣回暖，雖適合全家出遊的好日子，但中南部空氣品質卻相對受影響，恐達到「敏感橘」，甚至是「不良紅」等級，一直到初三，南方水氣上來，中南部若有下雨，空品才有機會再改善。

明（26）日小年夜，水氣開始轉乾，中南部天氣晴朗，但相對空氣擴散條件不佳，根據環保署空氣品質監測網預報，顯示明日雲嘉南、高屏地區空氣品質指標AQI，可能達到對敏感族群不良的「敏感橘」。

而後天就是除夕了，大陸冷氣團減弱，AQI「敏感橘」狀況從南部一直延伸到中部；初一至初二受高壓迴流影響，各地為晴到多雲，但中南部大氣擴散條件較差，細懸浮微粒濃度會有持續累積的現象，AQI多半仍為「敏感橘」等級，高屏地區則為對所族群不健康的「不良紅」。

初三至初五期間，受東北季風增強及南方水氣影響，北部、東半部轉局部短暫雨，中南部擴散條件有機會稍稍改善，雲嘉南及高屏地區AQI等級降為「敏感橘」，只不過沿海風速增強，雲林可能有揚塵現象發生。

環保署監資處長張順欽提醒，過年期間中南部空品仍較差，民眾須注意防範，特別是敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範。

(中時)