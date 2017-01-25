大陸承諾經援 菲提40項基礎建設清單

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菲律賓一支內閣層級代表團向中國大陸提交了涉及40項基礎建設的清單，以利雙方就這些工程的貸款與援助進行可行性研究。

菲律賓財政部今天發布聲明引述部長杜明奎（Carlos Dominguez III）說，「菲陸高層官員的會面，是兩國依總統杜特蒂及大陸國家主席習近平意願，進一步加強關係的第一步。」

杜特蒂總統上任後，菲陸關係好轉，北京去年對菲承諾了240億美元的援助與投資，菲國財政、預算、交通、公共工程以及國家經濟發展局等部門首長組成代表團，23日及24日訪問了大陸，洽談落實事宜。

聲明指出，在40項計劃中，菲方提議15項進行貸款，另25項提交展開可行性研究。

杜明奎說，菲陸雙方的會議極具成果，「我預期我們討論的這些計劃很快可以獲得落實，這對雙方都有好處。」

在15項欲向大陸貸款的計劃當中，有3項是大規模工程，價值約34億美元，包括灌溉系統、水庫以及呂宋島南北鐵路系統，旨在提升小農的生產力、改善交通與物流，以及確保大馬尼拉地區供水穩定。

其他項目規模相對較小，較易落實，例如在大馬尼拉地區造橋、修路等。

杜明奎說，在美國總統川普就職後帶來的不確定性之下，杜特蒂向大陸靠攏的「外交再平衡」策略是明智之舉。

聲明說，其他提案及細節將由雙方官員下個月在馬尼拉繼續洽談。1060125

(中央社)