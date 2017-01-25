梁心頤辦屋頂音樂會 帶歌迷感受當下

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歌手Lara梁心頤獨立發行的新歌「Where Do We Go」，歌詞提供許多迷惘的人一些答案，Lara也決定在2月4日舉辦「Where Do We Go屋頂音樂會」，在新春時帶著歌迷感受當下美好。

Lara梁心頤將在2月4日於信義區ATT 4 FUN頂樓人氣夜店「FRANK」，舉辦「Where Do We Go屋頂音樂會」。1年多前「FRANK」開幕之初，Lara就曾受邀參觀場地，意外發現這個鄰近101的空中公園。

Lara認為這個場地感覺很棒，跟歌迷很近距離，地方又很舒服。從小聽披頭四音樂長大的Lara，想到1969年披頭四震撼倫敦中心商業區的屋頂音樂會，再次給自己全新挑戰，舉辦「Where Do We Go屋頂音樂會」。1060125

(中央社)