梁心頤辦屋頂音樂會 帶歌迷感受當下

歌手Lara梁心頤獨立發行的新歌「Where Do We Go」,歌詞提供許多迷惘的人一些答案,Lara也決定在2月4日舉辦「Where Do We Go屋頂音樂會」,在新春時帶著歌迷感受當下美好。

Lara梁心頤將在2月4日於信義區ATT 4 FUN頂樓人氣夜店「FRANK」,舉辦「Where Do We Go屋頂音樂會」。1年多前「FRANK」開幕之初,Lara就曾受邀參觀場地,意外發現這個鄰近101的空中公園。

Lara認為這個場地感覺很棒,跟歌迷很近距離,地方又很舒服。從小聽披頭四音樂長大的Lara,想到1969年披頭四震撼倫敦中心商業區的屋頂音樂會,再次給自己全新挑戰,舉辦「Where Do We Go屋頂音樂會」。1060125

(中央社)