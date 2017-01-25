機捷2/2起試營運1個月 3/2正式營運
交通部長賀陳旦與桃園市長鄭文燦今天共同宣布，2月2日起機捷試營運1個月，民眾可免費搭乘。3月2日起，機捷正式營運。
機捷正式營運後，營運時間為上午6時到晚上11時，第1個月票價5折優惠。
賀陳旦說，機捷履勘要求「營運前須改善事項」已完成改善，並經履勘委員確認，交通部今天發出機捷營運許可，並核准機捷營運通車。
賀陳旦也親自將機捷營運許可證頒給鄭文燦。
根據桃園大眾捷運公司公布的試營運方案，試乘時間為每天上午8時到下午4時，2月2日到2月15日，開放團體預約試乘；2月16日到3月1日，提供一般民眾自由試乘。
不過，團體試乘限在A1、A3、A8、A10、A18、A21等6個車站辦理，事先發放號碼牌，每節車廂人限40人，每天限量1萬到2萬人次。
自由試乘全線開放，各車站有總量管制，每天各車站發放號碼牌，限量4萬人次。1060125
(中央社)
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