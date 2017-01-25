英國會報告：職場歧視 女性被迫打扮

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根據英國國會今天公布的報告，儘管性別歧視違法，但許多英國女性卻面臨穿著高跟鞋、金髮與化妝等職場穿著要求。

法新社報導，這項針對女性職場經驗的調查，肇因於1名女性接待員去年遭會計師事務所資誠（PricewaterhouseCoopers）解雇，一毛錢也拿不到的事件。

該名女子索普（Nicola Thorp）當時拒絕穿著5至10公分的高跟鞋，質疑只有女性需忍受這種規定。

這起在倫敦發生的事件引發群眾請願，獲得超過15萬人連署，並促使訴願委員會與性別平等委員會做出這份報告。

報告指出：「好幾百名女性告訴我們職場上穿著高跟鞋所導致的痛苦與長期影響，有的女性被要求將頭髮染成金色、穿著暴露或不斷地被要求補妝。」

英國法律容許企業訂定穿著要求，但一定不能歧視女性。

委員會質疑，目前的法律架構未充分產生預期效果，呼籲政府重新檢討相關法規，若有必要就加以修法。（譯者：中央社許湘欣）1060125

(中央社)