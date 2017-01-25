捷運用地重複徵收 法院判返還補償金
台北巿政府在民國78年施作捷運淡水線徵收土地並發放補償金，後來發現同一塊土地，鐵路局59年時就徵收，向地主提告討回補償金。行政法院今天判地主繼承人須還錢，全案可上訴。
台北高等行政法院指出，改制前台灣省政府交通處鐵路管理局在民國59年間辦理淡水線劍潭士林間鐵路改道工程，經行政院命令核准徵收土地共87筆。
一名地主因鐵路局59年間被徵收土地後，漏未辦理土地移轉登記，導致62年間土地分割、68年間合併重測後，這名地主仍登記是某塊土地共有人之一。
台北巿政府在78年施作捷運淡水線而徵收土地並發放補償金給這名地主477萬6293元，後來在100年發現，重複徵收而撤銷徵收處分，並要求地主返還補償金。
由於地主已死亡，他的繼承子女也沒還錢，台北巿政府提起行政訴訟。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。