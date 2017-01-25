捷運用地重複徵收 法院判返還補償金

我要評比

台北巿政府在民國78年施作捷運淡水線徵收土地並發放補償金，後來發現同一塊土地，鐵路局59年時就徵收，向地主提告討回補償金。行政法院今天判地主繼承人須還錢，全案可上訴。

台北高等行政法院指出，改制前台灣省政府交通處鐵路管理局在民國59年間辦理淡水線劍潭士林間鐵路改道工程，經行政院命令核准徵收土地共87筆。

一名地主因鐵路局59年間被徵收土地後，漏未辦理土地移轉登記，導致62年間土地分割、68年間合併重測後，這名地主仍登記是某塊土地共有人之一。

台北巿政府在78年施作捷運淡水線而徵收土地並發放補償金給這名地主477萬6293元，後來在100年發現，重複徵收而撤銷徵收處分，並要求地主返還補償金。

由於地主已死亡，他的繼承子女也沒還錢，台北巿政府提起行政訴訟。1060125

(中央社)