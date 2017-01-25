春節疏運航空缺口補足 台鐵高鐵增運能

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農曆春節將至，行政院將加強春節期間的交通疏運和春安工作，因應復興航空解散事件，航空部分已協調其他航空公司補足運輸缺口，台鐵增加班次，高鐵相較去年增加運能。

民主進步黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人阮昭雄會後轉述，行政院副院長林錫耀在會中報告農曆年期間的交通疏運和春安工作，林錫耀表示政府會加強公共服務品質。

林錫耀說，空運部分因為復興航空解散事件，政府已協調相關航空公司把運輸缺口補起來，航空運輸量和去年相當；陸路交通部分，台鐵加開13.5%班次，高鐵相對去年春節增加1.7%的運能。1060125

(中央社)