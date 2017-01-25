首件火雞禽流感 雲林撲殺1129隻
首件火雞禽流感，雲林縣政府今天表示，四湖鄉1處火雞場出現異常死亡，確染H5N2亞型之高病原性禽流感病毒，撲殺1129隻，全場及周邊消毒，並呼籲做好禽場自主管理。
雲林縣動植物防疫所指出，四湖鄉1處火雞飼養場22日出現異常死亡，經採樣送驗，確染高病原性禽流感，撲殺1129隻火雞，並對禽場內外、周邊等消毒及生石灰撒布作業。
防疫所長廖培志指出，冬春交際時節，日夜溫差大，加上候鳥北返，恐夾有禽流感病毒沿途散播的風險，今年以來至今，雲林共爆發9場，已採取撲殺與消毒等作業。
廖培志說，冬季期間務必注意禽場保溫工作，每日自主觀察場內禽隻健康情形，務必即時通報可疑疫情，專家學者疫情調查發現，至今疫情仍屬散發。
廖培志表示，調查發現，禽場染病主因，除禽舍圍網設施不確實，人車管制未嚴格，也是防疫大漏洞，呼籲禽農，務必落實禽場各項生物安全措施，強化場區消毒及人車進出管制等，以有效降低疫病發生風險。1060125
(中央社)
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