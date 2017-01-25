犯罪預防宣導進菜市場 婆媽買年貨兼學防詐
春節前，傳統菜市場人潮滾滾，中市太平警分局近日前往進行犯罪預防宣導，向婆婆媽媽宣導防詐騙、防搶、防扒竊、交安及婦幼安全。警方呼籲，接到可疑電話可撥打165反詐騙電話或110報案專線求證。
太平警分局員警及志工媽媽向攤商及採買年貨的婆婆媽媽宣導防詐騙、防搶、防扒竊、交安及婦幼安全，面對面發送宣導傳單及宣導品，並熱情解說。
民眾向宣導警方反映，平常會接到疑似詐騙電話、簡訊，直指家人陷入危急，常慌亂不知如何反應，嚇得半死。警方提醒若接到不明來電，要想辦法聯繫家人求證，並撥打165反詐騙電話或110報案專線求助。
太平警分局犯罪預防宣導團今年在里民治安座談會、傳統市場、學校以及活動場所等人潮眾多的地方出現，近日趁著春安重要節日工作前，進行犯罪預防宣導及宣導警政E化服務，維護民眾生命財產安全。
(中時)
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