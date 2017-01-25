民眾過春節 狐獴寶寶也吃創意年菜
農曆春節將到，不只民眾忙著迎新春，連動物園也有年味。新竹縣六福村主題遊樂園中的狐獴三胞胎，去年底誕生，保育員採用高纖維的地瓜、紅蘿蔔、木瓜和麵包蟲，製成「圓滿」造型的創意年菜，讓即將在春節期間正式亮相的狐獴寶寶，吃得健康又有「年味」。
狐獴三胞胎在去年底誕生，如今剛滿3個月，將在春節期間正式亮相，和民眾打招呼。春節前夕，保育員透過「圓滿」創意年菜，為狐獴補充熱量並禦寒。狐獴寶寶有時搶不到食物，也會發出聲響向哥哥姐姐討食，畫面超萌。
六福村在春節1月27日至2月1日間，推出「12歲以下兒童免費入園」優惠，憑本人身分證件或健保卡搭配戶口名簿，即可享免費入園。而1月28日至2月1日園區將延長營業時間至晚間6點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。