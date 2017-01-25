民眾過春節 狐獴寶寶也吃創意年菜

狐獴諧音「福」獴，模樣可愛討喜。（六福村提供）

六福村主題遊樂園動保員，為狐獴準備以番薯、紅蘿蔔等高纖食品製作的「圓滿」創意年菜，讓狐獴也一起迎新春。（六福村提供）

農曆春節將到，不只民眾忙著迎新春，連動物園也有年味。新竹縣六福村主題遊樂園中的狐獴三胞胎，去年底誕生，保育員採用高纖維的地瓜、紅蘿蔔、木瓜和麵包蟲，製成「圓滿」造型的創意年菜，讓即將在春節期間正式亮相的狐獴寶寶，吃得健康又有「年味」。

狐獴三胞胎在去年底誕生，如今剛滿3個月，將在春節期間正式亮相，和民眾打招呼。春節前夕，保育員透過「圓滿」創意年菜，為狐獴補充熱量並禦寒。狐獴寶寶有時搶不到食物，也會發出聲響向哥哥姐姐討食，畫面超萌。

六福村在春節1月27日至2月1日間，推出「12歲以下兒童免費入園」優惠，憑本人身分證件或健保卡搭配戶口名簿，即可享免費入園。而1月28日至2月1日園區將延長營業時間至晚間6點。

(中時)