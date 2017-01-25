陽岱鋼不打經典賽？ 巨人還沒給答案

陽岱鋼會不會參與今年經典賽？巨人還未給答案。(本報資料照)

國內媒體今天(25日)報導，效力於讀賣巨人隊的旅日球員陽岱鋼確定不打今年3月的世界棒球經典賽，但對此消息，棒協和陽岱鋼所屬經紀公司展逸行銷都否認，並表示至今還未收到讀賣巨人的回覆。

經典賽中華隊28人名單已在23日公佈，棒協秘書長林宗成表示，當天晚上和昨天早上都已一一發通知給入選球員所屬的球團，巨人隊也在昨日下午回覆，會在本周五前正式回函，屆時才能確定陽岱鋼是否會參賽，林宗成說：「我們繼續等。」

而展逸行銷經紀人張家銘也提到：「剛剛有向巨人確認，他們也說還沒有確定的消息，但有跟球團表達，希望能盡快有結果，因為這對中華隊的影響很大。」

身為中華隊28人名單中「最大咖」的球員，陽岱鋼是否參賽十分受關注，雖然目前還未有確定答案，但因陽岱鋼去年在球季傷及肋骨，傷勢還在恢復中，今年又轉戰讀賣巨人，簽下5年大約，外界預期他可能辭退經典賽，屆時可能中華隊名單可能補進統一獅外野手羅國龍。

(中時電子報)