春節期間 大園、平鎮、大溪警方將強化交通疏導

平鎮警方表示，28、29日兩天，將全日封閉台66線快速道路17K匯入國道1號平鎮系統南下匝道。(賴佑維攝)

春節即將來臨，桃園警方針對容易塞車地點強化交通疏導作業，大溪蓮座山觀音寺、大溪老街、大園竹圍漁港等地周遭皆有交管措施，呼籲用路人遵守警方指揮，若遇塞車也可行駛替代道路。

平鎮警方表示，28、29日兩天，將全日封閉台66線快速道路17K匯入國道1號平鎮系統南下匝道。警方也建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可改駛台31線後沿台61線南下，往大溪方向請改道行駛國道3號大溪交流道後沿臺1線南下行駛，避免塞於車陣中。

大溪警分局轄內的大溪、復興區假日期間總是車水馬龍，警方也在蓮座山觀音寺1月28日至2月1日每天7時至18時，管制措施於下崁地區採單行道方向管制，由瑞安路進、內柵路一段60巷出。

大溪老街則是在1月28日至2月1日每天14時至18時，將針對普濟路、得勝路路口設置禁止左轉標誌，將出老城區之車流引導由普濟路左轉金城路右轉康莊路，康莊路沿線之文化路路口及中華路路口接信義路往台北或桃園方向，以外環道路紓解老城區內直接由五叉路口進出之壅塞狀況。

此外五叉路口則1月28日至2月1日每天14時至18時使用外環道路(中華路)以空間解決幅員有限問題。武嶺橋西端壅塞時段為1月28日至2月1日每天15時至19時。介壽路員林路路口則壅塞時段1月28日至2月1日每天14時至19時，採用圓環疏導方式，使進出大溪車流沿介壽路、新興街、員林路單向前進。

大園警方表示，竹圍漁港可分4線進入，沿路共設置37面指示牌，路線分別為：台15線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港、台15線北上車輛可由台15甲線，引導至竹圍漁港停車場、台4線往漁港路車輛引導至建國路接台15線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港。台15線與漁港路口壅塞時，可引導車輛往台15甲線至竹圍漁港停車場。

此外，中壢方向往國道2號大竹交流道如遇壅塞，可右轉改由110甲線（中正東路）往國1內壢交流道方向分流，沿路亦設置有3面道路指示牌，用路人可循指示牌方向行走替代道路避免壅塞。

警方表示，上述交通替代道路指示牌工程已於106年1月24日掛設完成，可望改善長期因節日或辦理活動、職棒比賽造成上述地點塞車之情形，並於春節期間給市民安全便利的交通。

(中時)